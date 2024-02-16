В Нижневартовске возле военкомата обнаружили иномарку с двумя минами

В Нижневартовске возле военкомата обнаружили иномарку с двумя минами. На место выехали силовики, сообщает телеканал N1 со ссылкой на свой источник.

По данным канала, в припаркованном автомобиле находился хозяин авто, а в салоне – две дымовые шашки и две сигнальные мины. Мужчина объяснил, что несколько лет назад купил мины и шашки на одном из сайтов объявлений, а теперь решил продать. Для встречи с клиентом мужчина необдуманно выбрал место рядом с военкоматом.

Экспертиза показала, что шашки и мины взрывными устройствами не являются, а относятся к пиротехническим изделиям.