Новые регионы "давят" на сельхозрынок юга России демпинговым подсолнечником

Присоединенные территории "давят" на регионы юга России и в целом сельхозрынок страны за счет дешевых масличных и других зерновых культур.

"Вся Ростовская область заполнена подсолнечником [из новых регионов]. Эту проблему только предстоит пережить. У них ценообразование осуществляется по другим правилам. На месте цены на подсолнечник крайне низкие. И это понижает цены в соседних регионах", - пояснил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.