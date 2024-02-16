Путин в Челябинске изучил площадку, где делают промышленных роботов

Владимир Путин в Челябинске изучил возможности ООО "Завод Роботов", базирующегося на мощностях Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).

Главу государства сопровождали полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, помощник президента Максим Орешкин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Владимир Путин осмотрел участки механической обработки и сборки, образцы готовой продукции, зону тестирования роботов и ознакомился с планами развития завода.

ООО "Завод Роботов" создано в начале 2020 г. для серийного производства и сборки промышленных роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) – одного из ведущих предприятий машиностроительной отрасли, сообщает пресс-служба уральского полпреда Владимира Якушева.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая в Челябинске на Русском экономическом форуме, высказался о производстве на Южном Урале промышленных роботов. Информация прозвучала в ответ на вопрос одного из организаторов форума, зампреда ВРНС Константина Малофеева о том, заменят ли роботы мигрантов.

"Это – комплексный проект, который у нас в регионе реализуют. Если интересно, могу подробнее рассказать. В сути лежит то, что мы сможем в условиях демографической проблемы существенно повысить производительность труда, увеличить, что еще более важно. Зарплата – интегральный показатель успешности экономики, региона, страны", - сказал Текслер.

По его мнению, можно будет ограничить миграционную политику и "ориентироваться, в первую очередь, на наших жителей", и людей, которые могут активно заниматься наукой, развивать технологии.

"Что касается проекта. Мы будем выпускать полностью отечественных промышленных роботов в размере грузоподъемности 60 – 120 – 240 кг", - сказал Текслер, уточнив, что программное обеспечение также будет российским.