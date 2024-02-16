В Казахстане объявлен в розыск бывший депутат Госдумы РФ

В Казахстане объявлены в розыск российские бизнесмены Михаил и Александр Сутягинские. Михаил находится в розыске с 12 февраля этого года, его брат – с сентября 2013-го.

"30 января 2024 г. фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства. В отношении указанного лица судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, заведено розыскное дело", - приводит РБК заявление полиции.

Михаил Сутягинский – бывший депутат Госдумы России (2007–11), председатель совета директоров нефтехимической компании "ГК "Титан", "Омский каучук", "Титан-Агро" и других организаций; член координационного совета "Деловой России".