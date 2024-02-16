Силовики сняли двух пьяных дебоширов с самолета "Сургут – Екатеринбург"

В аэропорту Сургута транспортная полиция задержала двух пассажиров самолета. Мужчины были пьяны и дебоширили, за что их сняли с рейса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, самолет готовился к вылету в Екатеринбург. В это время двое нетрезвых пассажиров стали кричать и ругаться между собой. При этом они игнорировали замечания стюардов.

Во избежание возможных нештатных ситуаций во время двухчасового полета до столицы Урала, командир воздушного судна отказал дебоширам в перелете и вызвал силовиков. Нарушителями оказались жители Челябинской области и Пермского края – вахтовики, которые в этот день возвращались домой с работы. Один из них отказался проходить освидетельствование на опьянение и оскорбил полицейских. А у второго результаты показали 0,658 мг алкоголя на литр выдыхаемого им воздуха.

Сами мужчины рассказали, что в ожидании вылета распивали крепкие напитки в стерильной зоне аэропорта, а затем поссорились. Обоим назначен штраф. До вытрезвления приятелей поместили в специальное помещение для задержанных. Также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за оскорбление стражей порядка.