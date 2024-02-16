В Екатеринбурге дали технический старт трамваю в микрорайон Солнечный

В Екатеринбурге наконец дали долгожданный старт движению трамвая в микрорайон Солнечный. Сегодня прошел технический запуск с участием главы города Алексея Орлова и журналистов, а уже завтра новый маршрут общественного транспорта смогут оценить и местный жители.

Трамвайную ветку продлили на 1,7 км, соединив существующую сеть города с Солнечным по улице Лучистой. Это позволит разгрузить дороги и улучшить транспортную доступность для горожан. Строители проделали огромную работу, построив очистные сооружения под 2-й Новосибирской, проложив сети ливневой канализации и уличного освещения. Помимо этого, была значительно расширена улица Лучистая - от Нескучной до Чемпионов.

Суммарно из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области потрачено около 300 млн рублей, и еще больше полумиллиарда было привлечено из федерального бюджета в рамках программы "Стимул", направленной на развитие транспортной и социальной инфраструктуры районов комплексной застройки.

Уже по традиции для церемонии запуска на линии пустили новенький вагон, который также привлекал внимание фотографов на запуске путей в Академический. К сожалению, с завтрашнего дня людей возить будет не он, а привычный нам вагон по маршруту №9. Интервал составит 15-17 минут. Расписание мы публиковали ранее.

Градоначальник на сегодняшнем мероприятии заявил, что хотел бы обновить сразу 440 городских трамваев. Екатеринбург уже обозначил свою готовность участвовать в любой из программ и ожидает решения по федеральному финансированию. Орлов отметил, что старт масштабному обновлению могут дать уже в этом году, что особенно актуально при планах продлить трамвайную линию в Академическом. Однако, каких-то конкретных дат или цифр пока нет.