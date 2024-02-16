16 Февраля 2024
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО В России
Фото: Следственный комитет РФ

Следком ЯНАО начал проверку по факту смерти Навального*

Организована процессуальная проверка по факту смерти осужденного оппозиционера Алексея Навального*, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, Навальный скончался в ИК №3. 16 февраля после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медики, вызвана бригада "Скорой помощи". Однако спасти осужденного так и не смогли.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: Алексей Навальный*, смерть, СКР, проверка


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Развитие сюжета:

Ранее 16.02.2024 15:26 Мск Столтенберг - о смерти Навального*: Россия должна ответить на серьезные вопросы

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