Следком ЯНАО начал проверку по факту смерти Навального*

Организована процессуальная проверка по факту смерти осужденного оппозиционера Алексея Навального*, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, Навальный скончался в ИК №3. 16 февраля после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медики, вызвана бригада "Скорой помощи". Однако спасти осужденного так и не смогли.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга