"Дружественный" Китай не пускает российскую пшеницу на свой рынок

"Дружественный" для России Китай не хочет пускать на свой рынок российскую пшеницу. При этом перспективы экспорта в эту страну гигантские. По словам главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, на китайский рынок можно было бы поставлять пять или даже девять миллионов тон зерна в год.

Недавно КНР открыла рынок для российских кукурузы и риса, но "эти культуры не являются для нас профильными". Также Злочевский сообщил, что Китай предъявляет к казахстанской и украинской пшенице гораздо меньшие фитосанитарные требования, чем к российской, хотя по качеству отечественное зерно не уступает тому, что поставляется из соседних стран.

Злочевский сообщил журналистам, что на 1 января 2024 года запасы зерна в России превышали 39 млн тонн – это больше, чем на ту же дату 2023 года, хотя в минувшем году урожай был меньше. При этом реальные запасы еще больше, поскольку Росстат не учитывает остатки у мелких фермеров.