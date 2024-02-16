Песков: ФСИН проведет необходимые проверки после смерти Навального*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по поводу смерти оппозиционера Алексея Навального*.

По его словам, Владимиру Путину доложено об этом.

"Сейчас со всеми действующими правилами ФСИН занимаются всеми проверками, выяснениями и так далее. Для этого не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил", - заявил Песков.

"Про тромб - это уже медики должны выяснить", - добавил он.

Ранее телеканал RT со ссылкой на источники сообщил, что у Навального* оторвался тромб.

Во ФСИН сообщили, что направляют комиссию в колонию, где скончался Навальный*. Напомним, он содержался в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщает УФСИН России по ЯНАО, Навалный* почувствовал себя плохо сегодня после прогулки и почти сразу потерял сознание.

Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

Навального* этапировали в ямальскую колонию из ИК №6 Владимирской области в декабре 2023 года.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга