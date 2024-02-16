Лавров: ЕС планирует передать Украине дальнобойное оружие для удара по "сердцу России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны планируют передать Украине дальнобойное оружие, чтобы "достать до сердца России".

По его словам, внешнеполитическая служба Евросоюза составила рекомендации для Украины, исходя из ее неизбежного военного проигрыша. "Нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они "доставали до сердца России", как Евросоюз это описывает", — цитирует РИА Новости главу МИД.

По его словам, инструкторы следят за планированием Генерального штаба Вооруженных сил Украины и помогают наводить удары украинских военных. Заявления о том, что Запад только вооружает ВСУ, министр назвал враньем.

В апреле прошлого года CNN со ссылкой на утекшие секретные файлы Пентагона сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал нанести удар по российским военным в Ростовской области. По данным телеканала, в отчете утверждается, что украинский лидер выдвигал такое предложение в конце февраля 2023 года. Совершить атаку предполагалось при помощи беспилотных летательных средств, поскольку у Вооруженных сил Украины отсутствует дальнобойное оружие, способное достигать целей на таком расстоянии.