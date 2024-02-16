Умер Навальный*

В ямальской колонии умер оппозиционер Алексей Навальный*. 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медики, вызвана бригада "Скорой помощи".

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении управления ФСИН по ЯНАО.

В августе Мосгорсуд приговорил Навального*, отбывающего срок по обвинению в двух эпизодах мошенничества и оскорблении судьи, к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Приговор огласили на выездном заседании в исправительной колонии № 6 во Владимирской области.

11 декабря выяснилось, что Навальный* якобы больше не числится в ИК-6 строгого режима во Владимирской области, где он отбывал уголовное наказание с июня 2022 г. Адвокатам его местонахождение не было известно. При этом Shot со ссылкой на источник сообщал, что Навальный* по-прежнему находится во Владимирской области.

В сентябре в МИД РФ назвали спекуляцией данные о включении Навального* в обмен заключенными с США.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга