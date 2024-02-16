Россия потеряла в "зерновой сделке" больше миллиарда долларов – эксперты

Россия в результате продажи зерна в рамках "зерновой сделки" не досчиталась более $1,2 млрд из-за дисконта, с которым приходилось на экспорт продавать отечественную пшеницу, сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он полагает, что для России отмена "зерновой сделки" обернулась только выгодой.

"Наш дисконт в рамках сделки доходил до $80 за тонну. Сейчас он $15, максимум - $20 за тонну", - говорит глава РЗС.