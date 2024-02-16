Путин прибыл в Челябинскую область в сопровождении полпреда Якушева

Президент Владимир Путин сегодня работает Челябинской области. В поездке его сопровождает уральский полпред Владимир Якушев.

Глава государства приехал на "Завод роботов" на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ). После Владимир Путин посетит индустриальный парк "Станкомаш" в Челябинске – основную площадку промышленной группы "Конар". Там производят продукцию для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства.

В графике президента запланировано общение с рабочими, сообщает пресс-служба полпредства.