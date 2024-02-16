Центробанк России оставил ключевую ставку на уровне 16%

Центральный банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. По мнению регулятора, инфляция снизилась по сравнению с осенью 2023-го года, хотя и остается высокой. В ЦБ предупреждают: "Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно".

По прогнозу Центрального банка, инфляция уже в этом году может снизиться до 4-4,5%. При этом в период декабря-января годовая инфляция составляла 6,6%. В ЦБ считают, что это эффект от повышения ставки.

"Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. В то же время растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время", - говорится в сообщении регулятора.