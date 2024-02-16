Мигрантов, устроивших стрельбу в Тюмени, отправили в СИЗО

Мигрантов, устроивших перестрелку на ул. Муравленко в Тюмени, отправили в СИЗО до 4 апреля. Об этом Накануне.RU сообщили в суде.

Напомним, 5 января 2024 года во дворе дома по ул. Муравленко произошел конфликт между уроженцами одной из республик Закавказья. Во время разборок мужчины схватились за оружие: огнестрельное и травматическое. Один из участников конфликта был ранен в плечо, его госпитализировали. Также ранение получил знакомый потерпевшего.

Ранее был задержан один из подозреваемых. Позднее задержали двух других участников вооруженного конфликта.

Их объявляли в федеральный розыск и задержали в Самаре.