Лукашенко сообщил о задержании диверсантов на украинской границе

В ходе проведения контртеррористической операции (КТО) на западе Белоруссии были задержаны украинские диверсанты, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе", — передает его слова БелТА.

"С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего для совершения диверсий на территории России и Белоруссии", — заявил Лукашенко.

15 февраля в Лельчицком районе Белоруссии был введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщило управление КГБ республики по Гомельской области. Лельчицкий район на юге Белоруссии граничит с Житомирской областью Украины.