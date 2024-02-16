За месяц до выборов президента в России дешевеют только яйца - опрос

Россияне начали замечать, как дешевеют яйца. На это указывает опрос фонда "Общественное мнение": еще неделю назад инфляцию яиц ощущали 66% граждан, сейчас – только 64%. На этом хорошие новости заканчиваются: все остальные основные группы товаров и услуг, по мнению россиян, дорожают.

Так, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия выросли в цене в глазах 24% респондентов (неделей раньше таких было 19%). Рост цен на молочную продукцию и молоко ощутили 28% (+5% за неделю), также рост виден по мясу и птице, растительному маслу, сахару, овощам и фруктам, рыбе, алкоголю.

Непродовольственный сектор тоже растет, в том числе стройматериалы и бензин. 29% отмечают рост цен на ЖКУ.