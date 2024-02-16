"Другой помощи мы не видим": уральцы обратились к Путину из-за разработки золота на сельхозземлях

Жители села Арамашка в Свердловской области обратились к Владимиру Путину с просьбой не допустить возможной экологической катастрофы.

Как пишет Telegram-канал УРАЛLIVE, люди просят президента России разобраться с незаконным, по их мнению, изъятием сельхозземель и не допустить разработки золота иностранной компанией Polymetal. Они полагают, что если добыча начнется, то нарушится экология и пострадает весь их район – реки, грунтовые воды и земля.

Жители Арамашки собрали около 200 подписей под обращением к президенту. К ним присоединились жители соседних сел – Жуково и Сохарева. По словам сельчан, изыскания на их землях шли последние два года: приезжие специалисты бурили скважины в разных местах, но делали это незаметно, не афишируя и без разрешения собственников участков. Недавно люди узнали о том, что Роснедра начали процесс изъятия их земель.

Юристы сельчан обратились в суд, и из документов выяснилось, что к событиям причастна компания Polymetal, недавно сменившая акционеров. Пакет бумаг был продан инвесторам из арабского государства Оман. Уральцы просят Путина вмешаться и помочь.

"Другой помощи мы не видим", - отмечается в обращении к президенту.

Напомним, эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов считает, что продажа акций Polymetal Султанату Оман может быть способом ухода из-под западных санкций.