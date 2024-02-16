В России испытан тяжелый транспортный беспилотник "Партизан"

В России завершен первый этап летных испытаний тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан".

Полет длился 20 минут на высоте 200 м при скоростях от 50 до 200 км/ч. Первый полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса.

Размещение на летательном аппарате системы активного обдува вдоль всего размаха нижнего крыла позволит "Партизану" значительно сократить взлетно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на сверхмалых скоростях до 50 км/ч, сообщает Сибирский НИИ авиации имени Чаплыгина.