Суд отклонил иск на миллиард долларов к МТС из-за "голой вечеринки"

Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсации в 1 миллиард долларов за "голую вечеринку", передает РИА Новости.

Истец Александр Трещев требовал от МТС перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

На заседании представитель МТС отметил, что компания не являлся организатором скандального мероприятия в "Мутаборе". Также юрист отметил, что бывший вице-президент МТС Игорь Мишин, который посетил вечеринку, был освобожден от должности директора "МТС Медиа" задолго до этого мероприятия.

Ранее представители компании в суде предоставили материалы, по которым выходит, что Мишина уволили с поста вице-президента МТС в марте 2023 года, а потом и с поста главы "МТС Медиа".

15 февраля Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск к Анастасии Ивлеевой, ООО "Арт центр" (клуб "Мутабор", в котором проходила вечеринка) и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Истец Анастасия Пак требует возместить моральный вред в размере 1 рублей с каждого. С Ивлеевой и Евтушенкова она намерена взыскать по одному миллиарду долларов в фонд "Защитники Отечества".