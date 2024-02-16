Создатели ChatGPT представили нейросеть, создающую видео

Создатели ChatGPT представили нейросеть, моделирующую видео по языковым запросам. Sora от OpenAI может создавать видеоролики продолжительностью до минуты. Пока нейросеть будет работать в тестовом режиме, доступ предоставят художникам, дизайнерам и режиссерам для отзывов и совершенствования модели.

На сайте компании сообщается, что Sora может создавать "сложные сцены с несколькими персонажами, разными типами движения и точными деталями как самого персонажа, так и фона, а также делать предметы и явления достоверными с точки зрения физики.

"У нынешней модели есть слабые места", - сообщают создатели нейросети. В сложных сценах физика может "страдать", бот не всегда правильно устанавливает последовательность причины и следствия. Например, в видео человек может откусить кусочек печенья, но на печенье после этого не останется следа надкуса.