ВЦИОМ сообщил, сколько россиян доверяют Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные о том, сколько людей в России доверяют президенту Владимиру Путину.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,4% респондентов", - говорится в сообщении центра.

Показатель доверия главе государства вырос на 0,3% за неделю. В декабре 2023 г. выяснилось, что президенту доверяют 77% опрошенных россиян. 78% респондентов полагают, что глава государства работает "скорее хорошо".