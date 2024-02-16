Число столкновений с мигрантами на границе США и Мексики достигло рекордного уровня

Количество столкновений с мигрантами на границе США и Мексики достигло рекордного уровня в декабре 2023 года. Пограничники имели почти 250 тыс. столкновений с мигрантами, въезжавшими в США, что более чем на 10% больше предыдущего рекорда мая 2022 года, пишет Pew Research Center. Каждую минуту на американской границе происходило в среднем шесть столкновений.

Отмечается, что исторически так сложилось, что в большинстве столкновений на южной границе участвуют граждане Мексики, а также Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Но в декабре 2023 года в более чем половине столкновений участвовали граждане других стран. В частности, каждое пятое столкновение было с участием венесуэльцев. Также резко возросло число столкновений с гражданами Китая, хотя в относительном выражении их пока немного - около 4% от всех столкновений.

По опросу центра, 80% американцев считают, что правительство не справляется с наплывом мигрантов на южной границе. А 57% считают, что наплыв мигрантов приводит к росту преступности. В последнем вопросе проявляется большая поляризация между сторонниками двух партий: среди республиканцев так считают 85%, среди демократов - 31%.

Проблема миграции станет одной их главных в предвыборной кампании в США. Республиканцы и Дональд Трамп считают ее крайне важной для страны, с которой нынешняя демократическая администрация не только не справляется, но и сознательно усугубляет.