16 Февраля 2024
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Общество За рубежом Севастополь
Фото: customs.gov.ru / пресс-служба ФТС России

Пираты Карибского моря: россияне угнали яхту с Антигуа и возили на ней туристов в Крыму

Российские аферисты похитили яхту на карибских островах Антигуа и Барбуда весной 2018 года, перегнали ее в Крым, зарегистрировали по поддельным документам. По данным Федеральной таможенной службы, яхта стоит 30 млн руб.  

"Аферисты наладили бизнес и стали сдавать яхту уже под российским флагом в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря. Там транспортное средство и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни. Яхта была задержана. Экспертиза установила, что она имеет два идентификационных номера, один из которых нанесен кустарным способом и является поддельным", - говорится в сообщении ФТС.

Выяснилось, что судно не было задекларировано и имеет статус иностранного товара. Неуплаченный таможенный платеж оценили в 8 млн руб.

Российские таможенники связались с карибскими островами, выяснилось, что судно было украдено. "Королевской полицией Антигуа и Барбуды возбуждено уголовное дело. Главарь преступной банды находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

Российские силовики завели уголовные дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 174 УК РФ (легализация имущества, приобретенного преступным путем).

Яхта в Севастополе.(2024)|Фото: customs.gov.ru / пресс-служба ФТС России

Теги: яхта, крым, кабиское море


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