16 Февраля 2024
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Из Екатеринбурга в зону СВО отправлены 40 тонн гуманитарного груза

В Екатеринбурге от храма святителя Спиридона Тримифунтского вновь отправили фуры с гуманитарным грузом для бойцов, участвующих в специальной военной операции. В этот раз уехали два грузовика. Особенностью сегодняшней отправки является то, что сопровождать груз поехал священник, который в зоне СВО поддержит уральских солдат.

"Отправка груза – традиция. Мы собираем не первый обоз. Можно обеспечить человека всем – едой, обмундированием. На фронте в сердце копится много страшного, негатива, отчаяния, болезненных переживаний. С кем солдату, как не со священником, поделиться, излить, что внутри? Ребята ждут, что батюшка приедет", - сказал журналистам настоятель храма отец Георгий (Скала).

Отец Георгий (Скала) во время отправки гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что сегодня – необычная отправка: два автомобиля, вес груза – более 40 т. В одной из фур есть несколько мотоциклов "Урал". Мэр ранее не понимал, зачем их отправлять.

"Мотоцикл – очень удобное средство для эвакуации раненых с поля боя. Значит, тот груз, который сегодня отправится в Донбасс, сохранит жизни не одному нашему бойцу. Отец Георгий, вас очень ждут бойцы. Кто-то решил покреститься, совершить еще какое-то таинство. С вашей помощью им будет гораздо проще", - сказал Орлов.

Алексей Орлов во время отправки гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

После своего выступления Орлов подарил водителям рации, чтобы они могли переговариваться в дороге.

Алексей Орлов во время отправки гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

Ректор УрГЭУ Яков Силин отметил, что отправка груза – великое дело, которое происходит на уральский земле.

"Что особенно отрадно, наши студенты, приехавшие со всей России и других стран, вкладывают свою помощь. У нас – одна страна, будет одна победа. Дай Бог здравия, чтобы все бойцы вернулись", - сказал Силин.

Яков Силин во время отправки гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

Отправку груза приурочили ко Дню защитника Отечества. Организовали ее по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова администрация города Екатеринбурга, волонтерский центр "Мы рядом", "Молодая Гвардия" и АНО "Сильный Урал". В сборе необходимых вещей принимали участие образовательные учреждения Екатеринбурга, "Единая Россия", "Молодая Гвардия", движение #МЫВМЕСТЕ, АНО "Сильный Урал", Волонтеры Победы, Народный фронт, "Сильная Россия", общественники, предприниматели и неравнодушные жители Екатеринбурга.

Из Екатеринбурга отправятся две 20-тонные фуры дополнительной помощи. В маршруте волонтеров – 10 подразделений, в которых служат бойцы из Екатеринбурга. На территорию воссоединенных регионов от центра "Мы рядом" для бойцов отправляются седьмая и восьмая фуры дополнительной помощи. Для отправки мобилизованным и контрактникам из Екатеринбурга и Свердловской области волонтеры собрали продукты питания длительного хранения, обувь, одежду, лекарства, средства личной гигиены и многое другое.

Помимо стандартной помощи военнослужащим отправят три машины "Нива", специально подготовленных для бойцов, пять мотоциклов "Урал", бензопилы, специальные технические средства, средства связи, укрывные материалы, генераторы, электрику, запчасти для автомобилей, печки и другие средства обогрева. Волонтеры центра "Мы рядом" передадут от жителей Екатеринбурга для бойцов личные посылки, детские письма и рисунки.

Отправка гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

Отправка гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

Отправка гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов во время отправки гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов во время отправки гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

Отправка гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Отец Георгий, Алексей Орлов, груз, Донбасс, храм святителя Спиридона Тримифунтского


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