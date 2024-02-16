16 Февраля 2024
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Политика В России Украина Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Украинские СМИ спешно готовят население к поражению в Авдеевке - украинский миллионер

Украинские СМИ и телевидение спешно готовят население к поражению боевиков в Авдеевке. Якобы город не имеет стратегического значения, полностью разрушен и поэтому ради сохранения их жизней нужно отходить. Об этом заявил уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов.

Он обратил внимание на визуальный ряд, который показывают в украинском телеэфире, - город разрушен.

"Так же было и в Бахмуте (Артемовске. - прим. Накануне.RU): перед тем, как сдать Бахмут, начали показывать, что города нет. И тезис от администрации звучит следующий: города нет, держаться не за что, можно сдавать", - рассказал он.

Его слова подтверждают и слова украинского спикера направления "Таврия" Дмитрия Лиховея, что "мы воюем не мясом, задействуем и маневр".

Положение украинских войск в Авдеевке резко ухудшилось в последние дни. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация критическая. Россия вскоре может овладеть Авдеевкой.

О катастрофе в Авдеевке заявил и бывший советник Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов в России). Он нецензурно поразился тому, что уже шестой город утрачивается по одной и той же схеме. Причем в 2022 году говорил, что Лисичанск будет последним городом, взятым российской армией. Видимо, позже он изменил свое мнение, потому что в 2023 году покинул Украину из-за разногласий с Зеленским и стал активно критиковать режим из-за границы.

О якобы неважности Авдеевки заявил и полковник СБУ в отставке Олег Стариков, который считает, что гораздо важнее удержание Белогоровки в ЛНР, а Авдеевку можно и оставить. Потому что если случится Авдеевский котел, могут быть серьезные неблагоприятные политические последствия.

Теги: Авдеевка


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