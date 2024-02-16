Родители ребенка с диагнозом СМА выиграли суд у свердловского Минздрава

Родители маленького Миши Бахтина из Екатеринбурга (у ребенка диагноз СМА) выиграли суд у министерства здравоохранения Свердловской области. Теперь чиновники обязаны обеспечить мальчика необходимым ему лекарством.

Ранее сообщалось, что свердловский Минздрав решил окончательно снять с себя обязанности по обеспечению Миши препаратом "Спинраза". Именно с таким требованием ведомство обратилось в суд. Министерство требовало прекратить исполнительное производство, которое обязывает предоставить ребенку "Спинразу" ("Нусинерсен"). При этом по решению суда мальчик должен бесплатно получать необходимый для жизни препарат, однако уже год Минздрав это решение не исполняет.

Как рассказала Накануне.RU мать ребенка Яна Бахтина, сегодня состоялось судебное заседание по заявлению министерства здравоохранения Свердловской области о прекращении исполнительного производства.

"Суд оставил заявление без удовлетворения. Мы выиграли суд у Минздрава", - отметила Яна Бахтина.

Она не исключила, что министерство попытается обжаловать сегодняшнее решение.

Напомним, накануне ее муж и отец ребенка Дмитрий вышел на пикет к уральскому полпредству. Он обращался к Владимиру Путину с просьбой обеспечить лекарством своего сына Мишу. Вскоре Бахтин был задержан полицией, его отвезли в отдел. Мужчине назначили штраф в 10 тысяч рублей.