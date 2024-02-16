В Каменске-Уральском арестовали полицейского за изнасилование малолетней родственницы

Полицейского из Каменска-Уральского арестовали по обвинению в изнасиловании своей малолетней родственницы. Ему грозит до 20 лет проведения в местах лишения свободы.

Как сообщает "Инцидент Каменск-Уральский" речь идет о правоохранителе из роты охраны и конвоирования. Подробности личности не сообщаются. Известно только, что его задержали в конце января, после чего поместили в следственный изолятор.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу полицейского, но оставил решение суда первой инстанции в силе. В СИЗО обвиняемый пробудет до 31 марта. В СКР и МВД ситуацию пока не комментируют.