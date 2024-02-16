16 Февраля 2024
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Политика В России Украина Херсонская область Запорожская область
Фото: Накануне.RU

На Украине предложили дать Херсону и Запорожье автономию

Киеву стоило бы подумать над тем, чтобы дать Херсону и Запорожье автономию, пока они еще находятся под украинским контролем. Такое предложение сделал украинский политолог Вадим Карасев.

Он считает, что Россия удовлетворится сухопутным коридором в Крым, а все остальное может быть предметом сделки. Например, Херсонская и Запорожская области будут автономными областями в составе Украины. То есть нужно реализовать Минские соглашения, но уже с другими регионами. При этом вопрос Донецка и Луганска, а также Крыма он считает нужным обсуждать отдельно.

Карасев полагает, что это предложение может быть рассмотрено, если гарантировать нейтралитет или внеблоковый статус Украины, которой уже не нужно ни НАТО, ни ЕС. При этом ранее Зеленский говорил о том, что он будет воевать до выхода на границы УССР 1991 года.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к переговорам с Украиной, но та отказывается. Что касается статуса регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, то в своей речи по случаю подписания договоров об их принятии в РФ Путин сказал, что "выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст".

Теги: украина, автономия


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