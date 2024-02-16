Бастрыкин поручил завести дело после дебоша генерала ФТС в Калининграде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с участием бывшего высокопоставленного сотрудника ФТС в Калининграде.

Руководитель СУСК России по Калининградской области также должен представить доклад по данному инциденту, сообщает пресс-служба СК.

Напомним, по данным СМИ, в начале февраля начальник Главного управления тылового обеспечения ФТС России Олег Завгородний вместе с коллегой устроил пьяный дебош в отеле Калининграда. 6 февраля он подал заявление об уходе по собственному желанию.

В Госдуме призвали привлечь чиновников к ответственности, а также проверить таможенников на предмет законности расходования средств на пятизвездочный отель во время командировки.