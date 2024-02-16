Глава Соликамска оправдался за свой пост, в котором он грозил замерзающим жителям полицией

Глава Соликамска Евгений Самоуков, пригрозивший жителям, разозлившимся на коммунальную аварию, полицией за оскорбления, прокомментировал свой пост в интервью, опубликованном в группе Соликамского городского округа, в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

В интервью чиновник заявил, что в администрации работают такие же люди, которые, как и все, могут совершать ошибки. Также Самоуков заявил, что сделал выводы из произошедшего.

"Я, конечно же, не пугал и, как я говорил, я такой же, как и все, человек, тоже, бывает, совершаю ошибки. Главное — сделать правильные выводы. Я сделал выводы".

Напомним, 12 декабря прошлого года без тепла остались дома микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный, центр Соликамска. 15 декабря в городе произошла вторая коммунальная авария. По ее итогам губернатор Пермского края принял кадровые решения по итогам коммунальной аварии в Соликамске и уволил заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова.

Также свою должность покинул замглавы по вопросам безопасности Андрей Швецов.

Главе округа Евгению Самоукову был объявлен выговор.

Добавим также, что после комментариев людей в соцсетях мэр опубликовал пост, в котором сообщил "о сборе и анализе недостоверной информации о деятельности администрации и СМУП "Теплоэнерго", комментариев с оскорбительной лексикой". Самоуков грозил передать материалы в полицию и привлечь их авторов к ответственности за оскорбления. Однако спустя несколько часов пост был удален.