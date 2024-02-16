ХК "Автомобилист" досрочно оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина

Екатеринбургский "Автомобилист" за четыре матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина сезона-2023/24.

Это стало известно после победы уральцев над омским "Авангардом". Игра состоялась 15 февраля в Екатеринбурге и завершилась триумфом хозяев со счетом 4:2.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", теперь команда стала недосягаемой для клубов, которые в данный момент находятся за пределами первой восьмерки Востока. Подопечные Николая Заварухина официально оформили выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Сам плей-офф стартует 29 февраля. В зависимости от занятого по итогам регулярки места, екатеринбургские хоккеисты проведут первый матч либо в этот день, либо 1 марта.

"Сейчас, в принципе, мы на любого можем попасть соперника. Все команды, которые в плей-офф, очень сильные. Здесь не приходится выбирать, а нужно готовиться к любому сопернику", - отметил главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Напомним, что в ХК "Автомобилист" называли задачей на новый сезон борьбу за медали.