В Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным веществом

В Калининградской области 23 школьника отравились неустановленными токсическими веществами, сообщает СУ СК России по региону. Шесть из них были госпитализированы.

Инцидент произошел в поселке Большаково Славского района 15 февраля. По данным следствия, утром после школьной линейки от школьников начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев.

По данным РЕН ТВ, к массовому отравлению школьников привел антисептик, которым детям обрабатывали руки на входе в школу. Его распыляли из емкостей бутылочного типа с пульверизатором, из-за чего образовалось аэрозольное облако.