Названа стоимость проезда на ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Проезд поездом ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет стоить 7,7 тыс. руб., передает Shot со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Уехать в Петербург из столицы можно будет с Рижского и Ленинградского вокзалов, а также с нового терминала в Зеленограде. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Накануне в Свердловской области Владимир Путин провел совещание, на котором был утвержден план строительства ВСМ. Предполагается, что поезда будут ходить со скоростью 360 км/ч и будут запущены уже в 2028 году.