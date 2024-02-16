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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело опекунши Наумовой, обвиняемой в смерти 6-летнего Далера, начнут рассматривать не раньше лета

Процесс по делу о смерти шестилетнего Далера из Екатеринбурга, в которой обвиняют его опекуншу Веронику Наумову, продолжится не раньше лета. Об этом заявила адвокат Елена Хорова.

Как передает ее слова "КП-Екатеринбург", тело было настолько разложившимся, что первичные исследования не дали точных результатов. Для выяснения причины смерти потребуется вторая экспертиза, и только после этого уголовное дело будет направлено в суд.

Напомним, изначально Наумова сообщила о пропаже мальчика, которого несколько дней искал весь Екатеринбург. Позднее выяснилось, что ребенок пропал намного раньше, а зов о помощи екатеринбурженка бросила аккурат перед проверкой ее семьи социальными службами. Далера нашли, но, увы, уже мертвого - его тело было в спортивной сумке, которая долгое время пролежала в арендуемом семьей Наумовых гараже.

В конце августа суд продлил Наумовой арест до 26 ноября 2023 года. Тогда же стало известно, что одна из статей, по которой проходит екатеринбурженка, ужесточена – теперь ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Ранее опекуну вменяли убийство ребенка, а также его истязание и мошенничество.

Позже появилась информация об очередном ужесточении обвинения. На этот раз Веронике Наумовой вменили истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью, а 22 ноября Ленинский райсуд решал вопрос об избрании ей дальнейшей меры пресечения. В итоге арест был продлен до 26 февраля 2024 года.

В сентябре Наумова также пыталась досрочно покинуть СИЗО, но суд ей отказал, а другие заключенные пригрозили ей расправой.

Теги: Наумова, суд, Далер, экспертиза


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