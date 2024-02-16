16 Февраля 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/John Pryke

Белый дом: Байден поручил начать диалог с Россией по теме противоспутникового оружия

Президент США Джо Байден распорядился начать прямой диалог с российскими дипломатами из-за ситуации с возможной угрозой американской национальной безопасности. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подтвердил, что опасения США связаны с разработкой российского противоспутникового оружия, сообщает RT.

Ранее телеканал ABC сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России "разместить ядерное оружие в космосе" для использования против спутников.

В ноябре 2021 года Министерство обороны России после обвинений Госдепа США выступило с заявлением по поводу испытания противоспутникового оружия. В заявлении оборонного ведомства говорилось, что Россия успешно провела испытания, в результате которых поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-д".

До этого Госдеп США заявил, что в результате "безрассудных испытаний" российского оружия опасности подвергся экипаж МКС. Вашингтон заявил, что был сбит советский недействующий спутник "Космос-1408". По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон будет работать над ответными мерами "со своими союзниками и партнерами".

В 2020 году Командование космических сил армии США заявило, что Россия испытала противоспутниковую ракету. По данным американцев, новая российская ракета может уничтожить спутники на низкой околоземной орбите – до 1 200 миль над Землей (около 2 тыс. км).

Теги: байден, россия,


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