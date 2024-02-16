16 Февраля 2024
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Образование Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

СМИ: Спецслужбы заинтересовались международными связями тюменских вузов

Спецслужбы заинтересовались международными связями тюменских вузов, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что международные программы обмена и сотрудничества тюменских вузов, особенно с недружественными странами, вызывают опасения и могут привести к оттоку квалифицированных кадров за рубеж.

Тюменский государственный университет сотрудничает с несколькими десятками учебных заведений по всему миру. Например, в Северной Америке пять вузов, среди них три в США — Вебстерский университет (Webster University), Колледж экологии и лесоведения SUNY университета штата Нью-Йорк (SUNY College of Environmental Science and Forestry, State University of New York), университет Северной Каролины в Уилмингтоне (University of North Carolina Wilmington).

В Европе ТюмГУ сотрудничает с 37 заведениями: например, четыре из Германии, четыре из Франции, Венгрии и других. Так, в конце прошлого года был открыт прием заявок на участие в программе Stipendium Hungaricum для обучения и стажировок в вузах Венгрии в 2024/2025 учебном году. А в текущем учебном году два студента ТюмГУ по магистерской программ "Экономика" бакалаврской программе "Англоведение и американистика" уже стали обладателями стипендии. Стоит отметить, Венгрия одна из немногих стран Европы, которая относительно лояльно относится к политике России, впрочем, страна является членом Евросоюза.

Тем не менее, основные контакты сейчас строятся с дружественными странами Африки, Азии и др. Например, обучающийся ТюмГУ в декабре 2023 года выиграл конкурс грантов на исследовательскую стажировку в Индийском технологическом институте Индаура (IIT Indore).

Тюменский индустриальный университет также сотрудничает с несколькими десятками вузов в мире. Среди европейских вузов из недружественных стран присутствуют учреждения из Германии — Технический университет "Горная академия Фрайберг", Университет прикладных наук Берлина (BeuthHS Berlin), Чехии — ВШБ — Технический университет Остравы. В основном же ТИУ сотрудничает с азиатскими странами, среди которых первые места занимают учреждения Китая и Казахстана, и другими дружественными странами.

При этом, например, у Государственного Аграрного Университета Северного Зауралья нет таких связей: у вуза заключено 23 договора о международном сотрудничестве с университетами и организациями среднего профессионального образования Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Республики Беларусь. Установлены партнерские отношения с университетами ЛНР и ДНР, а программы обмена студентов реализуются с Казахстаном.

Теги: международные связи, вузы, недружественные страны


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