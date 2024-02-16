МТС оштрафовали за рекламную рассылку после проверки Свердловского УФАС

Свердловское УФАС России защитило клиента МТС от спама. Известному сотовому оператору назначен штраф.

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, к ним обратился клиент данного оператора связи с жалобой на SMS с рекламой цветочного магазина: "Для вас -40% на все букеты по промокоду на первый заказ…". При этом клиентом магазина заявитель не был.

Свердловское УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе. Было установлено, что ПАО "МТС" отправляло рекламу своим абонентам, не имея их надлежащего согласия на рассылку.

Против оператора связи было возбуждено административное дело. По итогам его рассмотрения компания оштрафована на 100 тысяч рублей. А клиента исключили из рекламной рассылки уже в ходе рассмотрения дела.