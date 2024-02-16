16 Февраля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Чистую питьевую воду получили жители 8 райцентров Новосибирской области благодаря нацпроекту

В Новосибирской области с начала реализации проекта «Чистая вода», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда», реализуемый по поручению Президента России, в 8 райцентрах созданы масштабные объекты – системы подготовки питьевой воды.

«Благодаря проекту «Чистая вода» мы, за относительно небольшой промежуток времени, значительно увеличиваем количество райцентров области с централизованным питьевым водоснабжением», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Как пояснил министр, к моменту старта федерального проекта «Чистая вода» в 2018 году, из 30-ти районных центров области система централизованной подготовки и транспортировки питьевой воды в той или иной степени существовала только в пяти.

(2024)|Фото: nso.ru

За период реализации проекта – с 2019 года обеспечено создание систем подготовки питьевой воды – в Сузуне, Тогучине, Карасуке, Красноозерском, построен новый водовод в город Обь, в 2023 году объекты введены в строй в Венгерово, Усть-Тарке, Маслянино. Это 8 реализованных проектов, которые включают в себя масштабные, комплексные объекты: новые водозаборные скважины или водозаборы, станции с новейшими системами водоочистки, новые водоводы.

Достигнут прирост и по сельским населенным пунктам благодаря областной программе – за пять лет в регионе количество модульных станций подготовки воды выросло почти вдвое – до 390 единиц, причем за 2022-2023 годы было построено 36 скважин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Продолжается работа на объектах в Ордынском, Татарске, Коченево. Также предусмотрено финансирование, осуществляется подготовка к строительству объектов в Кыштовке, Каргате, Чанах, Барабинске.

«Таким образом, благодаря проекту «Чистая вода», мы улучшим ситуацию с питьевым водоснабжением в 14 городах и райцентрах, в которых проживает 200 тысяч человек», – подчеркнул министр.

Теги: чистая вода, нацпроект, президент, водозаборные скважины, райцентры


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