За электричество в новых регионах заплатят потребители из центральной части России и Урала

За низкие энерготарифы для присоединенных территорий заплатят федеральный бюджет и промышленные потребители из центральной России и Урала. В свою очередь бизнес может включить рост стоимости электричества в цену своей продукции.

По данным "Коммерсанта", поставщиком электроэнергии в новые регионы правительство назначило ООО "Единый закупщик" (структура "Роснергоатома"). Поставщик покупает электричество по тарифам у электростанций в новых регионах, но этого не хватает, выпадающий объем докупают по рыночным ценам в соседних регионах России. Потребители в новых регионах получают электроэнергию по тарифам, которые не окупают затраты.

Разницу правительство решило компенсировать частично за счет бюджета (правда, из необходимых 18 млрд руб. на эти цели в бюджете нашли пока только 3 млрд руб., когда и где найдут еще 15 млрд – неизвестно).

Частично же (тоже 18 млрд руб.) затраты возложат на промышленных покупателей электричества в указанных регионах России – им просто повысят тариф. Эксперты считают, что платеж в первой половине 2024 года для потребителей из европейской части России и с Урала может вырасти на 2,5%.