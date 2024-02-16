Североуральским пенсионеркам вернут 2,2 миллиона, похищенных мошенниками

Трем пенсионеркам из Североуральска вернут похищенные мошенниками 2,2 млн рублей. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Было установлено, что с августа по сентябрь потерпевшим звонили мошенники, притворяющиеся родственниками и друзьями, попавшими в ДТП. Жертвы злоумышленников должны были передать деньги, чтобы "замять дело" или "передать потерпевшей в ДТП стороне". Общая сумма ущерба превысила 2,2 млн рублей.

По данным фактам органами предварительного расследования возбуждены уголовные дела по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах). После этого каждой из пенсионерок посредник по неизвестной причине вернул по 3,2 тыс. рублей. В связи с этим прокуратура в интересах трех пострадавших направила исковые заявления о взыскании с посредника в пользу жертв мошенников 2,2 млн рублей.

Североуральский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решения суда не вступили в законную силу. Фактическое исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.

