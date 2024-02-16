Глава свердловского избиркома рассказала, кому откажут в ДЭГ на выборах президента

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко рассказала о дистанционном электронном голосовании на предстоящих в марте выборах президента России.

Как сообщила она на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, по последним данным, для участия в ДЭГ в регионе подано 146 тысяч заявлений. Это составляет 4,43% от общего числа свердловских избирателей.

Отвечая на вопрос Накануне.RU Клименко заявила, что никаких трудностей у избиркома при подготовке к ДЭГ нет. Однако некоторые избиратели при подаче заявлений вносят свои данные некорректно. Из-за этого им могут отказать в электронном голосовании.

"Есть технические ошибки, допущенные в фамилии, имени, отчестве. Очень часто избиратели не указывают в "личном кабинете" на Госуслугах адрес своей регистрации, а указывают адрес местонахождения. В "личном кабинете" гражданин вносит свои данные самостоятельно, а мы сверяемся с данными, которые нам предоставляет миграционный учет", - пояснила глава свердловского избиркома.

Она уточнила, что при подаче заявления на ДЭГ система три раза просит избирателя проверить его данные.

"Внесение данных о себе и корректность подачи заявления на дистанционное электронное голосование для нас очень важны", - заключила Елена Клименко.

Заявления для участия в ДЭГ будут принимать до 11 марта 2024 года. Ранее в избиркоме рассказали, каким способом можно это сделать.