В Москву доставили четырех пострадавших при обстреле Белгорода

Поезд с четырьмя пострадавшими при обстреле Белгорода прибыл в Москву.

На платформу Восточного вокзала прибыли сотрудники медицины катастроф и транспортной полиции, передает РИА Новости.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале ранее сообщил, что четыре пострадавших (два взрослых и два ребенка) отправлены на поезде в Москву. Он уточнил, что число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19.

По словам Гладкова, пять человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: два человека в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии стабильно средней тяжести.

Накануне вечером пресс-служба Минздрава России сообщила, что количество людей, погибших в результате обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до семи.