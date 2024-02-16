В Госдуме просят снизить проходные баллы для будущих аграриев

Необходимо во всех вузах России установить сниженные проходные баллы при поступлении на агронома, биотехнолога или другие сельскохозяйственные направления. Такое предложение направила депутат Госдумы Юлия Оглоблина министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Она обращает внимание на то, что сельскохозяйственные специальности есть в вузах, которые подведомственны Минобрнауки или Минсельхозу. И во вторых баллы ниже. Поэтому нужно снизить их и в первых. Где они и так неприлично низкие. Для поступления достаточно набрать на ЕГЭ 39 баллов по математике, физике или химии и 40 — по русскому языку. То есть можно почти не знать предмета.

В настоящее время вузов, где есть аграрные направления, 122. Из них 76 подведомственны Минобрнауки и 46 - Минсельхозу. Последние есть не в каждом регионе. И если двоечник или троечник хочет получить диплом о высшем образовании в своем регионе, нужно дать ему такую возможность, еще больше снизив проходной балл. Потому что аграрные профессии и так не в почете, отмечает Оглоблина. А если понизить требования, то будет поступать хоть кто-то.