16 Февраля 2024
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Общество Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко приветствовал финалистов конкурса «Омская область: ПРОдвижение»: Мы с вами- команда Президента!

16 февраля в Омске состоялась торжественная церемония открытия финала кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение», по итогам которого уже в это воскресенье будут объявлены победители. Проект реализуется Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В торжественной церемонии открытия заключительного очного этапа отбора приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, сенатор от Омской области, председатель Наблюдательного совета Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко поприветствовал участников и отметил важность этого проекта и его значение для региона: «Хочу, чтобы вы понимали: мы с вами – команда Президента России. Все вместе мы уже строим не только настоящее, но и будущее Омской области, а значит участвуем в строительстве и новой России. Каждый день малыми шагами мы движемся к этой большой общей цели. Вы лидеры в своих командах, подразделениях, предприятиях, за вами стоят коллективы, и вы несете ответственность и за них в том числе. Ведь только объединяя усилия, опыт и знания разных специалистов и разных поколений, можно добиться наилучших результатов».

Глава региона также напомнил, что всех победителей ждет включение в резерв управленческих кадров Омской области и сертификат на один миллион для обучения в России по управленческой тематике.

«Это наша инвестиция в вас, региону нужны самые сильные, знающие и образованные специалисты. Верю, что вы эту возможность обязательно используете правильно, потому что из числа победителей будут проводиться назначения на ответственные должности», – подчеркнул Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Иван Евстифеев в свою очередь обратил внимание финалистов на возможность познакомиться с другими способными управленцами из разных сфер. Дмитрий Лисицын рассказал о предстоящих оценочных мероприятиях.

Напомним, что проект был запущен в сентябре 2023 года, для участия в нем зарегистрировались 8,2 тысячи человек. В финал по итогам дистанционного этапа были приглашены 223 человека, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя.

Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.

Теги: ПРОдвижение, кадровый конкурс, президент, россия-страна возможностей, виталий хоценко


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