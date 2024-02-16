Один из крупнейших турецких банков попросил клиентов-россиян подтвердить проживание в Турции

У россиян-клиентов турецкого Denizbank стали спрашивать документы, подтверждающие право на проживание в Турции, пишет РБК со ссылкой на посредников, помогающих россиянам открывать счета и карты в турецких банках. Банк присылает письма, в которых заявляет, что не знает турецкий адрес проживания клиента и просит подтвердить его, предоставив вид на жительство или другой документ, подтверждающий право жить в Турции.

Участники рынка говорят, что один из крупнейших банков Турции пока никак не объяснил это нововведение. Они предполагают, что в результате "переписи" клиентов из России могут быть закрыты, например, те счета, по которым нет движения средств и остатка.

В последний месяц Denizbank отказывает в открытии счетов почти всем обратившимся россиянам.