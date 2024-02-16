В Надыме ребенок провалился в люк возле детской поликлиники

В Надыме в районе центральной детской поликлиники ребенок упал в открытый люк. О произошедшем сообщила мать ребенка в группе "Злой и добрый надымчанин" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, мальчика вытащили двое мужчин, которые не растерялись и пришли на помощь. Возраст ребенка и его состояние после падения женщина не уточнила.

В комментариях интернет-пользователи советуют матери "не спускать все это на тормозах" и добиться, чтобы виновные понесли наказание.

"Падение в открытый люк могло кончиться летальным исходом. Есть ответственные за содержание крышек колодцев и за свою халатность они должны понести наказание!" - пишут в комментариях интернет пользователи.