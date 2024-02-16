Академический район Екатеринбурга – флагман умных разработок в строительстве

ГК "КОРТРОС" можно назвать первопроходцами в умных и энергоэффективных решениях в строительстве. Один из ведущих девелоперов страны применяет на своих проектах самые передовые разработки. Лучшие из них внедрены в проекте комплексного освоения территории в Екатеринбурге – в районе Академический. К такому выводу пришли в ООО "РСГ- Инженерная инфраструктура" (входит в ГК "КОРТРОС") после посещения Международной выставки бытового и промышленного оборудования "Aquatherm", она прошла в Москве.

"Подводя результаты посещения выставки, необходимо применить такой термин как "насмотренность инженеров", – рассказал генеральный директор "РСГ - Инженерная инфраструктура" Алексей Обухов. – Так вот, как минимум, мы эту насмотренность повысили, а как максимум – мы ещё раз ознакомились со всеми новыми технологиями, со всеми новыми решениями, которые на сегодняшний день на рынке присутствуют. Это и как в части строительства, эксплуатации внешних сетей, так и в части внутридомового оборудования. Посмотрели еще раз, как применяются коллегами внутридомовое эффективное оборудование касаемо рекуперации воздуха: увидели, что ничего принципиально в этом направлении не изменилось. Поучаствовали в деловой программе, сверились с коллегами тоже по всем решениям, которые на сегодняшний день ими применяются, и однозначно можем сказать, что на сегодня Академический и "КОРТРОС" являются хедлайнерами в энергоэффективных решениях".

28-ая Международная выставка "Aquatherm" прошла в столичном "Крокус-Экспо", собрав под одной крышей более 700 компаний из 15 стран мира. Примечательно, что большинство стендов демонстрировали продукцию, уже применяемую в домах Академического – от узлов до теплосчетчиков. Кроме того, во время деловой программы рассказывали, к примеру, о внедрении рекуперации воздуха, данную технологию ведущий девелопер Академического применяет в построенном им районе уже не первый год, продолжая совершенствовать энергоэффективные решения в рамках данного проекта.

Например, c 2021 года в Академическом солнечную энергию в одном из домов по улице Мехренцева передают жильцам прямо в розетки. И успешный опыт уже начали транслировать на другие дома в новых кварталах, что позволит академичным экономить на общедомовом потреблении электроэнергии, да ещё и беречь природные ресурсы. Так, как это будут делать жители блока 12.8 в квартале "Олимпика": здесь частью фасада стали фотоэлектрические модули или, проще говоря, солнечные панели.

Примечательно, что дом с фасадом из солнечных элементов от ГК "КОРТРОС" (на Среднем Урале представлены, в том числе, АО СЗ "РСГ-Академическое" и ООО "РСГ-Инженерная инфраструктура") попал в шорт-лист Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards.

Уникальность инновационного облицовочного материала состоит в том, что сегодня это единственное на территории нашей страны решение для фасадов с функцией выработки электроэнергии. Технологии, которые позволяют выдавать в сеть солнечную энергию сеть в Академическом, планируют применять и на других строящихся жилых объектах. Например, в квартале "Спутник-1".