Охранник школы в Бурятии задержал ученика с топором

В Бурятии охранник школы задержал на входе восьмиклассника, который пришел на уроки с топором, сообщает Shot.

Инцидент произошел в селе Михайловка Закаменского района. По данным телеграм-канала, у двух подростков возник конфликт из-за электронной сигареты. Девятиклассник отнял устройство у восьмиклассника и отказался возвращать.

14-летний парень сходил домой за топором и вернулся в школу. Однако охранник заметил ученика с оружием и не позволил ему пройти в учреждение.

Сейчас с родителями обоих школьников работает полиция. Известно, что восьмиклассник ранее стоял на учете ПДН.

Ранее конфликт произошел между детьми в пермской кадетской школе №1. По данным городского департамента образования, школьники играли в догонялки. Во время игры двое учеников повздорили и начали толкать друг друга. Один из мальчиков вынул сувенирный нож. По словам ребенка, ранить никого он не хотел, только напугать, но случайно ударил другого мальчика в живот. Ученик, нанесший удар, поставлен на учет группы риска социально опасного поведения.