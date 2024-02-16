Греция стала первой православной страной, легализовавшей однополые браки

Парламент Греции одобрил регистрацию однополых браков. Греция стала первой православной страной, где такие союзы разрешены. Элладская ортодоксальная церковь выступала против законопроекта.

За принятие законопроекта "О брачном равноправии" высказались 176 депутатов, против 76, воздержались двое. Еще 46 не голосовали. Греческие СМИ пишут, что утвердить законопроект удалось силами левой оппозиции в парламенте.

В других странах, где преимущественной христианской религией является православие, однополые браки запрещены: в России, Украине, Белоруссии, Грузии, Армении, Кипре, Сербии, Болгарии, Румынии.